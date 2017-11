Porto recebe conferência sobre o Centro Internacional de Negócios da Madeira

Shares

O Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) será o tema central da conferência que decorrerá no Palácio da Bolsa, no Porto, no próximo dia 15 de Novembro. O evento, organizado em parceria pela SDM e pela Associação Comercial do Porto, terá lugar no Palácio da Bolsa daquela cidade a partir das 9:30 horas.

A conferência, denominada “O Papel da Zona Franca ou Centro Internacional de Negócios da Madeira na Internacionalização das Empresas Portuguesas, contará com um conjunto de intervenções especializadas e tem como objectivo aprofundar o conhecimento sobre a Zona Franca da Madeira como um dos instrumentos mais eficazes ao dispor dos empresários portugueses nos seus processos de internacionalização.

As intervenções de abertura da conferência ficarão a cargo de Nuno Botelho, Presidente da Associação Comercial do Porto, e do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Após estas intervenções, Francisco Costa, Presidente da SDM, abordará o tema “Factos, princípios e enquadramento institucional da Zona Franca da Madeira”, matéria que será complementada pela apresentação de Catarina Gonçalves, da PricewaterhouseCoopers, sobre “O regime fiscal da Zona Franca da Madeira e as oportunidades para as empresas nacionais”.

A preceder a intervenção de encerramento, a cargo do Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, haverá lugar a um debate que será moderado por Miguel Durham Agrellos.

Esta iniciativa, a exemplo da conferência realizada no passado mês de Junho em Lisboa em parceria com o Jornal de Negócios, visa contribuir para aprofundar o conhecimento sobre o Centro Internacional de Negócios da Madeira no País e, em particular, junto do tecido empresarial nacional.

Trata-se de iniciativas de relevo na medida em que a procura pelo CINM continua a crescer em Portugal devido às vantagens que proporciona aos empresários portugueses em processo de internacionalização. Como tal, a SDM tem vindo a reforçar a promoção habitualmente desenvolvida no Continente através dos seus escritórios em Lisboa e no Porto.