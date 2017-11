Obras portuárias em curso ascendem a cerca de 30 milhões de euros

Shares

O Presidente do Governo visitou ontem as obras de requalificação do Porto das Poças, na ilha das Flores, que constitui um dos exemplos dos investimentos que estão em curso em infraestruturas portuárias da Região, que ascendem a cerca de 30 milhões de euros.

Orçado em cerca de 8,4 milhões de euros, “este é um dos exemplos do investimento que está a ser feito em infraestruturas portuárias na Região”, afirmou Vasco Cordeiro, acrescentando que estão a decorrer atualmente “obras num valor superior a 30 milhões de euros”.

Falando no início da visita estatutária à ilha das Flores, o Presidente do Governo adiantou que estão em curso investimentos significativos nos portos de Ponta Delgada e das Velas, na ilha de São Jorge.

Além disso, está a decorrer o concurso público para a reparação do molhe do Porto da Madalena, no Pico, afirmou Vasco Cordeiro, ao adiantar que está também a ser ultimado um conjunto de procedimentos com vista ao lançamento dos concursos públicos para outras obras portuárias.

É o caso das intervenções no Porto da Horta, no Faial, no Porto de Ponta Delgada, em termos de reperfilamento e de repavimentação, e no Porto de Pipas, na ilha Terceira, anunciou o Presidente do Governo.

Segundo disse, a obra que está a decorrer no Porto das Poças vai permitir, entre outras componentes, melhorar as condições de operacionalidade e de segurança para o transporte marítimo de passageiros entre as ilhas das Flores e do Corvo.

Paralelamente, trata-se de um investimento iniciado em 2016 e que vai assegurar a proteção da orla costeira naquela zona e reforçar as condições de abrigo das embarcações no interior da bacia.