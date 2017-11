Eurodeputada Liliana em conferência sobre Gestação de Substituição

Shares

O Parlamento Europeu foi, durante esta manhã, o palco de um debate sobre a gestação de substituição. A troca de pontos de vista realizou-se por iniciativa da eurodeputada Liliana Rodrigues e contou com a participação do Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), Eurico Reis.

Durante o evento, Eurico Reis explicou o espírito que presidiu à elaboração da legislação portuguesa na matéria em questão e defendeu a importância dos direitos das “mulheres que nasceram sem útero ou daquelas cujo útero foi perdido ou danificado por uma doença ou um acidente, de forma que a gravidez para elas se tenha tornado em algo definitivamente impossível”. Para o Presidente do CNPMA, a questão “não é se devemos ter gestação de substituição, mas sim se a devemos ter de forma regularizada e segura” ou de forma ilegal.

Em Portugal, os candidatos têm de celebrar contratos de gestação de substituição e pedir autorização prévia ao CNPMA. Eurico Reis explicou ainda que “o contrato assinado pelos casais e pela gestante de substituição não deve envolver o pagamento de qualquer tipo de taxa ou doação e deve ser inteiramente baseado em princípios e intenções altruístas”.

Para além disso, o processo tem de conter declarações favoráveis de um psicólogo ou de um psiquiatra e, também, do diretor do centro de Procriação Medicamente Assistida.

Na sua intervenção, Liliana Rodrigues referiu a importância de realizar este debate a nível europeu, um tema controverso, mesmo no interior dos diferentes grupos políticos.

A eurodeputada afirmou que esta é “uma discussão profunda, que envolve questões de ética, jurídicas, pessoais e até dimensões religiosas”, pelo que é necessário ter algum cuidado na forma como é abordado o tema, até mesmo com a “semântica que é utilizada”.

O debate decorreu no âmbito do grupo socialista da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, mas esteve aberto a outras comissões.