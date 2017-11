Museu da Baleia faz parceria com escola do Caniçal

Shares

O Museu da Baleia da Madeira (MBM) – Município de Machico formalizou, no passado dia 06 de novembro, uma parceria com a EB1/PE/Creche do Caniçal. Para o ano letivo 2017/2018 será desenvolvido o projeto “Histórias de Mar”, que dá continuidade ao trabalho realizado em anos letivos anteriores.

Este projeto surgiu em 2015 com o propósito de aproximar a população local do museu, em particular a comunidade educativa. Tem como objectivo principal promover a aprendizagem, através da realização de atividades direcionadas para cada ano de escolaridade, complementando o currículo escolar. Serão abordados temas em linha com a missão do MBM, dando a conhecer, entre outros, algumas especificidades do património local.

As atividades propostas promovem o desenvolvimento de competências e a diversificação de aprendizagens em contexto exterior à sala de aula, nomeadamente, com as visitas dos alunos ao MBM.