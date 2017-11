“Todos os sonhos do mundo” na Francisco Franco

Shares

A Praça da Alegria da Escola Secundária de Francisco Franco será palco, durante o mês de novembro, da exposição “Todos os Sonhos do Mundo”, dinamizada pelo Laboratório de Investigação Social (LIS) deste estabelecimento, sob coordenação da professora Sandra Freitas, no âmbito da disciplina de Sociologia.

O desafio lançado aos alunos da Escola Secundária de Francisco Franco – “qual é o maior sonho da tua vida?” – mostra que dentro do cofre dos sonhos de cada jovem se encontram vontades genuínas capazes de querer fazer e de querer ser.

Eis alguns dos sonhos dos jovens alunos: “Concluir os estudos com bons resultados e formar família”; “o fim das guerras, dos egocentrismos, dos julgamentos e da necessidade de usar máscaras”; “ultrapassar todas as dificuldades da vida, viajar pelo mundo e ser feliz”; “entrar na Universidade de Lisboa”; “ter uma família unida”; “nunca deixar de sonhar”; “viver a vida com o grande propósito de deixar uma marca da minha passagem por este mundo”.

“Fazer a diferença: pequena ou grande, ajudar alguém de alguma forma”; “fazer uma estátua à mulher mais bonita do mundo… a minha avó”; “ser aceite como realmente sou”; “ser feliz com as coisas mais simples da vida”; “dar uma vida melhor aos meus pais”; “voltar a ser feliz”; “quero os meus pais comigo” e “ser a bondade em pessoa” são outros, entre tantos outros, sonhos.