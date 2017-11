Conservatório com agenda repleta de eventos em Novembro e dezembro

Shares

A programação de eventos do Conservatório, para os meses de novembro e dezembro merece destaque pela diversidade e qualidade que procura incluir na sua programação de espetáculos e atuações de alunos. Um dos destaques é dado à Orquestra Académica que atuará no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, a 18 de dezembro (hora a confirmar). Esta Orquestra do Conservatório é uma formação sinfónica com 16 anos de existência e no presente ano letivo conta com 55 alunos dos Cursos Profissionais de Instrumentista e do Ensino Artístico Especializado. No âmbito da sua programação artística e pedagógica, a Orquestra Académica apresenta neste concerto um Programa dividido entre uma 1.ª parte sinfónica, com belíssimas obras de Elgar, Stravinsky e Sibelius, e uma 2ª parte com temas de Natal enquadrados na época natalícia que se aproxima.

Este espetáculo será reposto, em data a confirmar, num espaço no Funchal. Outro destaque vai para os concertos de alunos na sede do Conservatório e que decorrem às sextas-feiras, pelas 20:30 e com espetáculos agendados para os dias 10 e 17 de novembro, com obras de G. Finzi, G. Tartini, R. Muczynski, E. Bozza e de D. Dragonetti, R. Calace, A Piazzola, E. Novotney, W. Schluter, P. Smadbeck, respetivamente.

Na sequência da parceria com o Grupo Porto Bay, haverá 7 concertos de alunos (3 em novembro e 4 em dezembro) nos Hotéis Porto Mare e Cliff Bay. De referir que estes concertos se integram na denominada FCT (formação em contexto de trabalho), formação obrigatória para os nossos alunos dos cursos profissionais.

Para além disso são 34 as Audições de alunos, do edifício sede e dos diversos Núcleos do Conservatório dispersos pela ilha, onde os alunos se apresentam em espaços públicos dos respetivos concelhos. Estes momentos de apresentação pública permitem aferir e aperfeiçoar as competências relativas à audição e interpretação musicais dos alunos. Podem ainda merecer destaque as 4 aulas abertas, de Dança no Núcleo de São Martinho, espetáculos de Teatro em dezembro e diversas atuações por solicitação externa, como os alunos do Curso de Jazz, na Assembleia Legislativa da Madeira, no dia 4 de dezembro, num concerto comemorativo do dia da Assembleia, entre outros.

Uma programação a acompanhar nos comunicados de imprensa, oportunamente divulgados, e na página oficial do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, nas redes sociais.