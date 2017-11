Governo açoriano investe 1,1 ME na sinalização e segurança rodoviária

Shares

A Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas salientou ontem que o investimento do Governo dos Açores ao nível do melhoramento da sinalização e segurança rodoviária na rede viária regional vai atingir este ano 1,1 milhões de euros.

Ana Cunha, que falava no final de uma visita à empreitada de colocação de guardas metálicas de segurança na estrada do Caldeirão, no âmbito da visita estatutária ao Corvo, frisou o compromisso do Governo dos Açores na melhoria das condições de mobilidade e qualidade de vida dos Açorianos.

A Secretária Regional salientou que esta intervenção vem ao encontro do objetivo do Governo dos Açores de “melhorar as acessibilidades das vias públicas, tendo em conta as condições de mobilidade e qualidade de vida dos Açorianos, promovendo o aumento das condições de circulação e segurança nas vias da rede viária regional”.

A empreitada consistiu no fornecimento e colocação de guardas metálicas e dispositivos de motociclistas, tendo sido efetuada numa extensão de 200 metros da estrada regional de acesso ao Caldeirão, no troço entre o Outeiro da Roça e o Maranhão.

A obra, que esteve a cargo da empresa Tecnovia Açores, representou um investimento de 20.850 euros, com um prazo de execução de 40 dias, tendo já sido executada na totalidade.