Vídeo mostra agressão a agente da PSP

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma agressão a um agente da PSP da esquadra do Bairro Alto, em Lisboa. O agressor de 44 anos está já referenciado por outras agressões a agentes da autoridade. O episódio de violência teve lugar no dia 1 de Outubro, no jardim do alto de Santa Catarina.

O suspeito foi detido pelos dois agentes da PSP que tinham sido chamados ao local, depois de uma queixa de que estaria a incomodar os transeuntes.

Ouvido por um juiz de instrução, o homem terá sido libertado com Termo de Identidade e Residência.

O agente agredido foi hospitalizado com escoriações nos braços e na mão direita e a orelha rasgada. Encontra-se ainda de baixa médica.

O suspeito tem quase vinte processos por agressão, cinco deles contra agentes da autoridade.