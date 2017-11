Governo dos Açores vai ajustar complemento regional de pensão

Shares

O Governo Regional dos Açores vai ajustar, em 2018, o complemento regional de pensão, destinado a idosos e pensionistas, garantindo que todos aqueles que passaram a ser beneficiários da prestação social para a inclusão, criada em Outubro, continuarão a ser beneficiários deste complemento.

O anúncio foi feito por Andreia Cardoso, a secretária regional da Solidariedade Social, à saída de uma audição na Comissão de Assuntos Sociais do parlamento dos Açores, na Horta, no âmbito das propostas de Plano e Orçamento regionais para 2018, que vão ser discutidas e votadas em plenário, no final do mês.