IDN edita Coleção Atena N.º 38 – 2017

O Instituto de Defesa Nacional (IDN) editou o n.º 38 da Coleção Atena, intitulado “Segurança Europeia”, coordenado por Vítor Rodrigues Viana e Isabel Ferreira Nunes. Este livro avalia o estado da arte sobre conceitos, desafios, políticas, instituições, instrumentos da política externa e parcerias estratégicas no contexto da segurança europeia na última década, examinando o seu atual estado de desenvolvimento e tendências futuras no quadro da União Europeia.

Os capítulos, escritos no período compreendido entre junho de 2016 e junho de 2017 adotam uma perspetiva interdisciplinar, versando sobre domínios de análise específicos no que respeita ao desempenho internacional e da governação da União Europeia, da gestão de crises e da defesa europeia, dos princípios e instrumentos, da gestão dos desafios no plano da segurança e das relações de parceria com outros atores internacionais, no quadro das organizações e dos estados.

No plano metodológico e analítico, os dezassete ensaios que compõem o presente volume investigam quatro níveis de análise: o nível do desempenho internacional da União Europeia, os instrumentos de política externa, os desafios e a interdependência securitária e modalidades específicas de coordenação e cooperação da União Europeia.