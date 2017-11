Ministro internado por tempo indeterminado

Shares

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, foi internado hoje de manhã numa unidade hospitalar de Lisboa com o diagnóstico de síndrome vestibular agudo, que tem sintomas de vertigens e falta de equilíbrio.

Segundo a agência Lusa, o internamento hospitalar é por tempo ainda indeterminado e fará com que o governante falte à audição parlamentar de discussão na especialidade do Orçamento do Estado, prevista para amanhã, quarta-feira.

A Síndrome Vestibular Agudo caracteriza-se por tonturas e vertigens, que são acompanhadas por vómitos, dificuldade em manter o equilíbrio, intolerância a movimentos da cabeça e perturbações da visão provocadas por movimentos descontrolados do globo ocular.