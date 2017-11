Federação de Bombeiros quer representação legislativa

Shares

A Federação Nacional de Bombeiros Portugueses (FNBP), entidade criada recentemente que une bombeiros voluntários e profissionais, quer ter voz activa em todos os órgãos de decisão política e legislativa da classe.

Em conferência de imprensa, elementos da direcção da FNBP – que junta a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) e a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários (APBV) – apontaram entre as suas pretensões a representação em todos os órgãos de decisão política e legislativa em matéria de bombeiros e fazer parte da gestão do Fundo Social do Bombeiro.