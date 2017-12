Marcelo promulga diplomas a partir do hospital

Shares

Marcelo Rebelo de Sousa foi operado na quarta-feira a uma hérnia umbilical e, ainda na cama do hospital Curry Cabral, promulgou quatro diplomas sobre monumentos nacionais e estímulos ao emprego. Os temas vão desde a classificação de monumentos nacionais à contratação de doutorados como medida de estímulo ao emprego científico.

De acordo com nota publicada no site da Presidência da República, dois dos diplomas promulgados dizem respeito à classificação como monumento nacional do “Palace Hotel do Buçaco e mata envolvente, incluindo as capelas e ermidas, Cruz Alta e tudo o que nela se contém de interesse histórico e artístico, em conjunto com o Convento de Santa Cruz do Buçaco”, assim como da “Paisagem Cultural do Sistelo, no concelho de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo”.