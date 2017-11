Detenção de suspeito de homicídio de uma mulher em Ermesinde

Shares

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve um homem pela prática do crime de homicídio qualificado ocorrido no passado dia 18 de julho do corrente ano, na zona de Ermesinde.

A detenção ocorreu após a realização de várias diligências que permitiram a identificação do autor do crime que, além do crime de homicídio, praticou ainda um crime de furto e um outro de burla informática, porquanto terá subtraído a carteira da vítima que continha dinheiro e cartão bancário que foi utilizado em compras e levantamentos num total de cerca de 2100 euros.

O homicídio foi perpetrado por asfixia mecânica, através de estrangulamento, no interior da habitação da vítima, apresentando esta outras lesões provocadas por objeto contundente.

O detido, de 51 anos de idade, que se encontrava indocumentado por ter sido declarado contumaz há mais de 15 anos, vai ser sujeito a primeiro interrogatório judicial.