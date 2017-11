“Pão Tradicional da Madeira” com manual de boas práticas

Shares

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas aprovou o Manual de Boas Práticas de Higiene na Produção de Pão Tradicional da Madeira – Pão de Casa.

O documento, publicado agora no site da secretaria, tem como principal objetivo garantir medidas que atestem a genuinidade e qualidade do pão tipicamente regional, ao mesmo tempo que constitui um instrumento fundamental para auxiliar os operadores da cadeira alimentar para o cumprimento de regras e princípios de higiene e segurança alimentar para a produção e comercialização de pão. Por outro lado ajuda a conferir ao consumidor uma garantia de qualidade do produto.

Importa referir que na Região existem diferentes variedades de “Pão Tradicional da Madeira” entre os quais se destacam o “Pão de Casa”, o “Bolo do Caco”, o “Bolo de Noiva”, a “Broa de Milho”, entre outros.

No que diz respeito ao “Pão de Casa”, este é comercializado sob diferentes denominações associadas à indicação da sua proveniência como “Pão de Gaula”, “Pão de Santana” ou “Rosquilha de São Vicente” por exemplo, ou utilizando qualificativos que procuram atribuir uma conotação de tradicionalidade, como seja o “Pão de Batata”.

Após este manual referente à produção tradicional de “Pão de Casa” serão elaborados outros manuais para as diferentes variedades de “Pão Tradicional da Madeira”, como seja o “Bolo do Caco”.