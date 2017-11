Protocolo dá a conhecer plantas da Macaronésia

Shares

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e a empresa MTA – Transportes Alternativos da Madeira assinaram um protocolo que tem por objetivo a introdução nos espaços ajardinados da empresa plantas endémicas da Macaronésia.

A secretaria, através da Direção Regional de Agricultura, irá fornecer as plantas a título gratuito, monitorizando a sua evolução e prestando o respetivo apoio técnico necessário. Já à MTA fica com a responsabilidade de efetuar a plantação das plantas endémicas disponibilizadas nos locais acordados entre ambas as partes, assegurar a manutenção das plantas e comunicar ao técnico responsável qualquer problema inusitado que surja com as plantas.

Na oportunidade, o secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos salientou a iniciativa por parte da Direção Regional de Agricultura que vem ajudar “a colmatar um problema que surgiu após os incêndios”.