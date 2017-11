Marinha realiza trabalhos científicos em Cabo Verde

Shares

O navio hidrográfico da Marinha “D. Carlos I” , com uma equipa do Instituto Hidrográfico embarcada, encontra-se atracado no porto do Mindelo, Cabo Verde, para realizar trabalhos de recolha de informação do fundo naquela região.

Estes trabalhos, atualmente a serem realizados no Porto Novo, permitirão a Cabo Verde atualizar a sua cartografia náutica e assim incrementar a informação de segurança marítima a disponibilizar aos navios e embarcações que navegam na região e visitam os seus portos comerciais.

Antes de atracar no Mindelo, o NRP D. Carlos I realizou trabalhos para a recolha de informação do fundo nas ilhas da Boavista e do Sal, em específico nos portos de Sal-Rei e da Baía da Palmeira.

O navio da Marinha irá ainda, com recurso à tecnologia de ponta multifeixe instalada a bordo, realizar o levantamento hidrográfico do canal de São Vicente e de um banco a noroeste da ilha de Santo Antão, que permitirá obter informação com cobertura total do fundo.

Também a guarnição do navio estará envolvida em ações de cooperação com os militares da Guarda Costeira de Cabo Verde, em especial no âmbito da partilha de informação nas áreas da emergência médica e suporte básico de vida e áreas técnicas da manutenção e operação de máquinas marítimas.

Terminados estes trabalhos de natureza científica , o navio ainda irá visitar o porto da Praia em 28 de novembro, para participar num seminário sobre segurança marítima, o qual contará com a presença de responsáveis militares e políticos da área da defesa de Portugal e Cabo Verde.

Os trabalhos de natureza científica, e demais atividades paralelas realizadas pela Marinha, inserem-se no conjunto de ações de cooperação técnico-militar entre Portugal e Cabo-Verde, no âmbito da iniciativa Mar Aberto 17 e que decorre sob égide da Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional (DGPDN).