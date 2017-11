Shares

Trinta e sete por cento dos portugueses tencionam aproveitar as promoções associadas à Black Friday para comprar as prendas de Natal, de acordo com os mais recentes dados do Observador Cetelem. Os descontos online da Cyber Monday também são aguardados com expectativa, com 32% dos inquiridos a assegurarem que vão usufruir dos preços mais baixos.

Segundo o Observador Cetelem, são os portuenses que mais aproveitam estas promoções. Na Black Friday, 43% dos inquiridos residentes no Porto vão aderir a este dia especial, face a 32% dos inquiridos em Lisboa. Quanto à Cyber Monday, apesar de se registar um menor número, 39% dos consumidores da cidade do Porto confirmam que pensam aproveitar as promoções desse dia, mais 12 pontos percentuais que no caso dos lisboetas.