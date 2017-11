Papa faz viagem inédita a Myanmar

Shares

O Papa Francisco chegou hoje a Rangum, em Myanmar, naquela que é a sua 21ª viagem internacional e a primeira de um Sumo Pontífice àquele país. Francisco foi recebido no aeroporto internacional da capital da antiga Birmânia por um ministro-delegado do presidente, juntamente com todos os bispos da Conferência Episcopal.

A cerimónia oficial de boas-vindas está marcada para esta terça-feira, no palácio presidencial, em Nay Pyi Taw. No tradicional telegrama enviado ao presidente da Itália, ao deixar o país, o Papa referiu que partia como “peregrino da paz, para encorajar as pequenas mas fervorosas comunidade católicas e encontrar-se com os crentes de várias religiões”.

Francisco é o primeiro Papa a visitar a antiga Birmânia, país de maioria budista, e o segundo no vizinho Bangladesh, de maioria muçulmana. Os dois países estão no centro de uma crise humanitária por causa do massacre e fuga da minoria rohingya. O máximo representante da Igreja Católica fica na região até o dia 2 de Dezembro.