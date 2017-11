Espetáculo ‘Guia Prático para Artistas Ocupados’

Shares

“A Play of Selves” é um conto visual constituído por uma série de 72 encenações fotográficas que a artista cria em torno de uma jovem perseguida por vários alter-egos que lutam dentro dela.

Esta “peça”, constituída por dezenas de fotografias da artista vestida de tantas personagens quanto de poses, foi oferecida pela BoCA ao encenador Marco Paiva para servisse de inspiração à criação de um novo espetáculo do coletivo Crinabel Teatro. Desenvolvendo um trabalho artístico continuando com jovens portadores de deficiência intelectual, o Crinabel Teatro é um Projeto pioneiro no nosso país para o qual colaboram regularmente artistas e dramaturgos diferentes sob a direção de Marco Paiva.

Em “Guia Prático para Artistas Ocupados”, os criadores, juntamente com 13 interpretes, desafiam a fronteira entre a ficção e a realidade tentando encontrar entre o universo criativo da fotografa Cindy Sherman e o deles, uma possibilidade de alterar formas e conteúdos paradigmáticos, colocando em causa os sentidos absolutos.