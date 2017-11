4 detidos por roubos violentos em Setúbal

Shares

O Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal de Setúbal, hoje, dia 27 de novembro, deteve um menor e três homens com idades compreendidas entre os 17 e os 23 anos, por vários roubos.

A ação foi o culminar de dez meses de investigação por roubos, na localidade da Quinta do Conde, em que os detidos atuavam em grupo e abordavam com violência as pessoas na via pública, recorrendo a armas e à força física, subtraindo-lhe os seus bens.

No âmbito da investigação foram efetuadas quatro buscas domiciliárias, nas localidades de Amora, Fernão Ferro e Paio Pires, tendo sido apreendido: Uma arma de ar comprimido; Uma faca; Oito telemóveis; Três computadores portáteis; Três cartões de memória; Duas colunas áudio; Um disco rígido;

Esta ação contou com o apoio de militares do Destacamento de Intervenção de Setúbal e da Unidade de Intervenção e ainda com a colaboração da Polícia de Segurança Pública.

Os detidos, com antecedentes criminais por roubo, tráfico de droga e furto, serão presentes no Tribunal de Setúbal amanhã, dia 28 de novembro, para primeiro interrogatório judicial.