Candidaturas abertas para mestrado em Ecoturismo

A Universidade da Madeira (UMa)está com candidaturas abertas para o mestrado em Ecoturismo. O prazo termina no dia 29 de dezembro.

As candidaturas são submetidas online, através do endereço https://candidaturas.uma.pt. Deverá ser anexado à candidatura o curriculum vitae e cópia dos certificados de conclusão do curso e das unidades curriculares realizadas ou Suplemento ao Diploma.

Além de serem titulares do grau de licenciado ou equivalente legal em Biologia, Turismo, Gestão, Desporto ou áreas afins, e detentores de um currículo científico e profissional relevante para a frequência deste ciclo de estudos, os candidatos deverão também ter conhecimentos fundamentais de escrita e de oralidade em inglês.

O objetivo do Mestrado é formar profissionais com uma sólida base, tanto teórica como prática, e com uma forte componente de aplicação profissional, que lhes permita desenvolver com eficácia a operação, administração e gestão de produtos e serviços relacionados com o ecoturismo e, no futuro, abordar problemas em contextos alargados e multidisciplinares, relacionados com a atividade turística, desportiva e de lazer.

O Mestrado tem uma duração de 2 anos e está organizado em 4 semestres, correspondendo a um total de 120 ECTS. O funcionamento do mestrado está dependente de um número mínimo de 15 inscritos no final de todas as fases, sendo o número máximo de vagas de 20.