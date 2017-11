Quercus lamenta prolongamento de comercialização e utilização de Glifosato

Shares

A Quercus lamenta mas não se surpreende com o prolongamento da licença, por mais cinco anos, do uso de glifosato enquanto substância ativa do herbicida mais usado em Portugal.

“Infelizmente, o lobby da agricultura intensiva e industrial continua a ser mais forte. O que é notório nesta votação é que para a maioria dos países da UE são mais importantes os negócios do que o ambiente e a saúde das pessoas” afirma João Branco, presidente da Quercus.

A Quercus a par de outras ONG europeias tem alertado para os perigos do glifosato que está classificado desde 2015, pela Agência internacional para a Investigação sobre o cancro, como provável carcinogéneo para o ser humano.