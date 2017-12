Apelo para ajudar a Carolina

Shares

A Ana Carolina é uma criança com 10 anos de idade, de Guarda, e sofre de uma paralisia Cerebral Bilateral, patologia essa que a deixou dependente dos pais e dos seus mais queridos que sempre acompanharam o seu crescimento lutando para lhe proporcionar uma melhor qualidade de vida.

Contrariando todas as avaliações clínicas, a família de Carolina

vive em busca de alternativas positivas. A resposta nesse sentido chegou, finalmente, agora através do Centro de Estimulação Intensiva, em Braga, que veio despertar todas as esperanças de que a patologia da pequena Carolina pode ser reversível a nível motor com tratamentos específicos para o efeito.

Uma luz de esperança mas que para os pais ainda é um “entrave”. “Trata-se de uma clínica privada e o custo é muito elevado, inatingível à nossa situação financeira”, lamentam os pais.

Por esse motivo, os pais de Carolina apelam à compaixão de todos os que possam ajudar nesta causa.

Numa primeira fase, a Carolina necessita de um acompanhamento com duração de dois meses que terá um custo de 10.650 euros, mais 300€ para o tratamento neurofeedback de 10 sessões, ou 600€ para 20 sessões de neurofeedback. Todavia será o princípio de uma longa batalha a travar, sendo que a menina necessita de muitas mais fases para o tratamento.

Os valores que lhes deram para os tratamentos pareciam destruir o sonho de esperança de um dia a Carolina vir conseguir dar os seus primeiros passos. Mas os pais não pararam, limparam as lágrimas, arregaçaram as mangas e resolveram pedir ajuda a todos os que se possam sensibilizar com a história de vida da pequena Carolina.

“A vida pôs-nos à prova e nós só queremos provar que nunca desistiremos, por maiores que sejam as dificuldades. Assim, mais uma vez apelamos à mãe, ao pai, ao amigo, ao vizinho, ao colega, ao adulto e ao velhinho, apelamos ao desconhecido que nos ajude a ajudar-me! Porque todos juntos seremos mais fortes. Obrigado”, é o apelo que acompanha a página ‘O Mundo da Carolina’ que pode ser vista no Facebook. Quem quiser ajudar pode fazê-lo através da página da menina (idealizada pelos pais), ou pelo IBAN PT50-003300004549463939805.

Solidariedade

nesta época natalícia

Porém, os apelos de ajuda destes pais já começaram a fazer eco, embora não sendo suficiente para fazer cobro às despesas necessárias para o tratamento, todas as ajudas são bem vindas e agradecidas por esta família.

Alexandre e Inês Almeida já deram um passo de solidariedade para com a pequena Carolina, aproveitando esta época natalícia.

Possuidores de uma loja virtual, uma página online de artigos de bijutaria, resolveram fazer promoções nos artigos vendidos em que o valor será revertido para ajudar a Carolina nos tratamentos.

Ficam os links de ambas as páginas, para que possam conhecer a sua história e a sua luta por uma vida melhor.

Os pais de Carolina aproveitam para deixar o agradecimento a todos os que dispensarem um tempo para ver a página ‘0 Mundo de Carolina’ (onde consta toda a informação sobre o assunto), os que possam ajudar, ou mesmo partilharem a página. Porque todas as ajudas fazem a diferença.