Um sismo ocorreu esta quinta-feira na zona norte de Portugal, não havendo registo de estragos. De acordo com informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o epicentro registou-se na zona do Mesão Frio, às 12.53 horas.

O abalo foi de 3,6 na escala de Richter. Fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Vila Real disse à agência Lusa que não houve registo de danos.