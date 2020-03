Sismo na Madeira lança pânico na população. IPMA deixa recomendações

• Confirme a validade do seu Kit de emergência e reveja o seu conteúdo com o seu agregado familiar;

O abalo provocou algum pânico e apreensão de muitas pessoas, chegando a abandonarem as casas e prédios onde se encontravam, incluindo centros comerciais. Segundo apurámos, nalgumas situações as pessoas fugiam assustadas e aos gritos. O mesmo aconteceu junto de habitações em que os residentes fugiram das casas para o exterior procurando zonas seguras, com receio de novas réplicas. Algumas levavam consigo os animais de estimação.

Quase meia hora após o sismo de magnitude 5.3, o arquipélago da Madeira registou uma réplica a magnitude de 2.4 com epicentro no mar a cerca de 35 quilómetros a Sul de Câmara de Lobos.

De acordo com os contactos estabelecidos entre o SRPC e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo que atingiu a RAM teve uma magnitude e de 5.3 na escala de Richter, e o seu epicentro localizou-se a cerca de 40 km a Sudoeste da Deserta Grande.

