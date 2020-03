Medidas a tomar em situação de um sismo

Se for a conduzir, pare o seu veículo e procure espaços abertos, mantendo-se longe de objetos que possam cair como edifícios, encostas e postes de alta tensão. Permaneça no interior da viatura.

Se estiver no rés-do-chão e se a rua for um espaço aberto, caminhe calmamente para o meio da mesma.

Ajoelhe-se e proteja com as mãos, a cabeça e os olhos.

