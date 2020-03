Intensidade máxima do sismo sentida em São Martinho

Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) na região de São Martinho (Funchal). Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 07-03-2020 pelas 20:58 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 5.3 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 40 km a Sudoeste da Deserta Grande.

You May Also Like