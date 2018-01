Sismo afectou todo o centro e sul do país

Shares

O sismo de magnitude 4,9 registado esta segunda-feira a oito quilómetros de Arraiolos – e a 16 quilómetros de profundidade – foi sentido num raio de 280 quilómetros e afectou todo o centro e sul do país. De acordo com os registos sísmicos, este é o maior terramoto registado em terra em Portugal desde 1998.

De acordo com Serviço Geológico dos Estados Unidos, que também registou este sismo, um terramoto com esta magnitude “normalmente é sentido, mas apenas causa danos menores”. Em média, um sismo com esta magnitude é registado 30 mil vezes por ano.

Os sismos ocorrem quando há uma libertação de energia acumulada nos materiais que compõem a crosta terrestre. A maior parte dos sismos em Portugal acorrem na zona sul do Algarve, mas sobretudo a sudoeste do cabo de São Vicente.