Grupo Turim aposta na expansão

A abertura de 6 novos hotéis e a criação de cerca de 210 postos de trabalho fazem parte dos planos de expansão do Grupo Turim Hotels até 2021, alcançando um total de 20 unidades.

Durante 2018, o Grupo Turim tem previstas duas aberturas. O primeiro cinco estrelas, o Turim Boulevard Hotel, que vai ser o segundo Hotel do Grupo na Avenida da Liberdade, e um quatro estrelas no Funchal, o Turim Santa Maria Hotel, que surge da remodelação total de um empreendimento que estava fechado há dez anos.

Para os próximos três anos, o Grupo vai continuar a apostar no segmento de cinco estrelas, com o Turim Sintra Palace Hotel, localizado em Sintra.

Na lista das próximas aberturas está a primeira unidade Turim na cidade do Porto, um quatro estrelas com 100 quartos. Ainda parte deste plano de expansão, está o Turim Rainha Santa Hotel, em Coimbra, com abertura prevista para 2020.

Em Lisboa, e também a apontar para 2020, estima-se que esteja concluído o Turim República Hotel, localizado em Lisboa, frente ao Campo Pequeno.