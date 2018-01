SEF cumpre mandado de detenção europeu para efeitos de extradição

Shares

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve um cidadão nacional em cumprimento de um Mandado de detenção europeu para efeitos de extradição, emitido pelas autoridades espanholas, sendo procurado naquele país pela pratica dos crimes de tráfico de estupefacientes e falsificação de documentos.

O indivíduo, de 55 anos, foi intercetado aquando do controlo documental efetuado pelo SEF, em Lisboa. Foi presente no Tribunal da Relação de Lisboa, tendo ficado em prisão preventiva a aguardar os ulteriores termos do processo de extradição.