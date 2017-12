Hamas apelou a nova Intifada

Shares

O movimento islâmico Hamas apelou hoje a uma nova revolta popular palestiniana contra a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, que reconheceu Jerusalém como a capital de Israel.

“Só podemos enfrentar a política sionista – apoiada pelos Estados Unidos – lançando uma nova Intifada”, disse o líder do Hamas, Ismail Haniyeg, num discurso na Faixa de Gaza. “Demos instruções aos membros do Hamas para estarem prontos para quaisquer novas ordens que possam ser dadas para confrontar este perigo estratégico que ameaça Jerusalém e ameaça a Palestina.”

Israel e os Estados Unidos consideram o Hamas uma organização terrorista. O grupo não reconhece o direito de Israel existir e os seus ataques suicidas marcaram os anos de 2000 a 2005.