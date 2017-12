CA apoia agricultura com condições especiais para clientes e fornecedores

Shares

O apoio à tesouraria, o apoio ao investimento de médio e longo prazo, a gestão do dia-a-dia e a protecção de riscos com os produtos de seguros são algumas das áreas onde os clientes e fornecedores da AgriPro e da Agriloja vão usufruir de condições especiais no âmbito de um protocolo assinado hoje entre o Crédito Agrícola e o Grupo Agrinda.

O protocolo permite que os clientes e fornecedores empresariais destas empresas beneficiem de um conjunto de condições financeiras vantajosas disponibilizadas pelo Crédito Agrícola.

Para usufruir das condições deste protocolo será necessário reunir, entre outras, as seguintes condições: abertura de uma conta à ordem Empresas, subscrição de meios de pagamento, adesão e ativação do On-line Empresas, pagamento/domiciliação de ordenados, domiciliação de despesas periódicas e pagamento a fornecedores através da conta aberta no CA.

O protocolo foi assinado por Licínio Pina e José Maia Alexandre, do Crédito Agrícola e por Nuno Feliciano de Carvalho e Luís Venâncio Costa do Grupo Agrinda.

Esta é mais uma acção do Grupo Crédito Agrícola para apoiar a cadeia de valor gerada no sector primário nacional que se estende até ao sector profissional do Comércio e Serviços do tecido empresarial português.