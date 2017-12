Detenção por tentativa de homicídio

Shares

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública do Seixal, localizou, identificou e deteve um homem, com 28 anos de idade, pela presumível prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

Os factos tiveram lugar no passado dia 31 de agosto, frente a um estabelecimento de restauração, sito em Amora – Seixal, quando o autor, na sequência de uma desavença com a vítima, a esfaqueou várias vezes, na face, nas costas e nos membros inferiores, obrigando ao seu internamento hospitalar.

O autor abandonou a vítima, sem reação, no local, colocando-se, de imediato, em fuga.

O detido foi presente a primeiro a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.