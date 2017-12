SEF cumpre mandado de captura para extradição

Shares

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve um cidadão estrangeiro, no aeroporto de Lisboa, em cumprimento de um Mandado de Captura para extradição, emitido pelas autoridades espanholas.

O indivíduo, de 27 anos, foi intercetado pelo SEF no âmbito de controlo documental de um voo proveniente de Stansted-Londres.

Foi presente no Tribunal da Relação de Lisboa, tendo ficado em prisão preventiva no estabelecimento prisional junto à PJ a aguardar os ulteriores termos do processo de extradição.