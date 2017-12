Reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional

Shares

O Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu, em sessão ordinária, sob a presidência do Presidente da República.

No final da reunião, que decorreu no Palácio de Belém, foi divulgada, pelo Tenente-general João Cordeiro, uma nota informativa.

NOTA INFORMATIVA

“O Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu hoje, 14 de dezembro de 2017, em sessão ordinária, sob a presidência de Sua Excelência o Presidente da República, Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa.

O Sr. Presidente abriu a sessão com uma especial palavra de boas-vindas ao Sr. Dr. Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna.

Do mesmo modo louvou o papel essencial do Sr. General João Cordeiro, na preparação e apoio às reuniões do Conselho.

O Conselho aprovou um novo Regimento, com alterações decorrentes da última alteração à Lei de Defesa Nacional.

Apreciadas que foram as propostas apresentadas pelo Governo, o Conselho deliberou dar parecer favorável ao quadro de missões para 2018, nomeadamente quanto ao reforço da participação nacional na República Centro Africana, com o Comando da Missão de treino da União Europeia neste país, bem como o reforço na Missão “Resolute Support” no Afeganistão, a contribuição para as “Assurance Measures” e “Baltic Air Policing”, na Lituânia, operações de âmbito NATO.”