China tem interesse em desenvolver cooperação científica com os Açores

Shares

O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia afirmou, em São Miguel, que “a China está interessada em ter algum envolvimento e cooperação científica com os Açores no âmbito do AIR Center”, o futuro Centro de Investigação Internacional do Atlântico.

Gui Menezes, que falava à margem de uma reunião com elementos de uma comitiva do Ministério da Ciência e Tecnologia da China e da Academia de Ciência Chinesa, referiu que a China tem tido “alguma participação em workshops no percurso de desenvolvimento deste projeto em construção, e que envolve já vários países”.

Segundo o titular da pasta da Ciência, “a visita da delegação chinesa serve para dar a conhecer aquilo que os Açores têm em termos de investigação e tecnologia”, bem como “as áreas que privilegiamos em termos de desenvolvimento científico”.

Gui Menezes disse ainda que este encontro teve como objetivo “aferir quais as possibilidades de cooperação com a China em áreas em que foram demonstrados alguns interesses”.

Neste sentido, apontou a área do Mar, nomeadamente a investigação do mar profundo e a aquacultura, e também o setor aeroespacial, “em que os Açores têm já uma série de infraestruturas instaladas em Santa Maria”.

Para além da reunião bilateral com o Secretário Regional do Mar, em que participaram também os diretores regionais da Ciência e Tecnologia e dos Assuntos do Mar e o responsável pela Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço, a comitiva chinesa teve oportunidade de visitar o Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha de São Miguel – NONAGON e conhecer algumas das empresas ali sediadas.