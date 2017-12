Presidente da República enviou mensagem ao Presidente do Parlamento Europeu

Shares

“Foi com grande satisfação que tomei conhecimento da decisão do Parlamento Europeu de atribuir o nome do antigo Presidente da República Portuguesa e ex-deputado ao Parlamento Europeu, Dr. Mário Soares, a uma sala daquela instituição.

Ciente do apoio de Vossa Excelência a esta iniciativa e recordando o profundo europeísmo do Dr. Mário Soares, a sua visão estratégica em torno da inserção de Portugal no projeto europeu e a sua constante defesa dos valores que estão na base da nossa União, gostaria de transmitir a Vossa Excelência, e a todos os deputados europeus, o meu profundo reconhecimento por esta decisão.

Na certeza de que os princípios da paz, democracia, solidariedade e coesão continuarão a encontrar no Parlamento Europeu um forte e convicto defensor, nomeadamente no quadro dos importantes debates que se avizinham sobre o futuro da União Europeia, apresento a Vossa Excelência os protestos da minha elevada consideração e estima pessoal.

Marcelo Rebelo de Sousa”