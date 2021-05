“É tempo de agir e unir esforços em prol do Turismo”

A convite do Presidente do Comité das Regiões, Apostolos Tzitzikostas, a eurodeputada do PSD Cláudia Monteiro de Aguiar participou, hoje, na 144º sessão Plenária desta instituição para discutir a recuperação do sector do Turismo e Viagens. No debate estiveram presentes a Ministra da Agricultura, Regiões e Turismo da Áustria, a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques e a Presidente da Associação representativa dos hotéis na União, Jens Zimmer Christensen.

Cláudia Monteiro de Aguiar, presidente da Tourism Task Force do Grupo Popular Europeu e relatora da estratégia da União para o Turismo Sustentável, destacou, na ocasião, a importância “de todas as instituições europeias estarem unidas para encontrar soluções tendentes a apoiar a recuperação do Turismo” sublinhando que este sector não é apenas importante para a economia dos países europeus mas, acima de tudo, “para todos aqueles que dele fazem parte, pessoas, famílias e empresas que vivem, atualmente, uma situação crítica”.

Na senda da recuperação e da transição digital e verde, Cláudia Monteiro de Aguiar, sublinhou que “nenhuma região deve ficar para trás”. Por isso, vincou, “precisamos de cumprir com o tratamento diferenciado para as regiões ultraperiféricas. A sua economia frágil com constrangimentos permanentes, como a questão das acessibilidades, devem traduzir-se em apoios financeiros a estas regiões”, disse.

Por último, a eurodeputada reiterou que “a recuperação da União Europeia, tal como na crise de 2009, não se fará sem o turismo, em particular em países como Portugal, Espanha, Grécia e Itália”. É crucial, notou, “que o processo de vacinação continue célere e que o certificado europeu Covid19 entre em vigor para que a recuperação do sector do turismo e viagens se inicie já este verão”

Refira-se que, no debate, Cláudia Monteiro de Aguiar ainda frisou ser tempo de colocar em prática as propostas aprovadas, pelo Parlamento Europeu, no relatório da sua autoria “Estabelecer uma estratégia da União para o turismo sustentável” e, que para isso, conta com a Comissão Europeia, o Comité das Regiões e os Estados-Membros.