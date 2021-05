Governo Regional assume investimento em Saúde na Calheta

O Grupo Parlamentares do PSD sublinha que, mesmo em ano de pandemia, os investimentos em saúde não ficaram parados na Calheta, sendo disso exemplo aquele que será realizado no Centro de Saúde na freguesia do Arco, cujo projeto para as obras de beneficiação e ampliação foram, hoje, apresentadas aos deputados pelo Secretário Regional do Equipamento Social e Infraestruturas, Pedro Fino, no âmbito das Jornadas Locais, que decorrem naquele concelho.

“Está a nascer uma obra que há muito é ansiada pela população do Arco. Estamos a falar de uma das freguesias mais populosas do concelho da Calheta, que serve uma população na ordem das 3500 pessoas e que, efetivamente, fruto do envelhecimento e das novas exigências atuais, precisava de ver o seu centro de saúde beneficiado reabilitado”, afirmou o deputado Nuno Maciel.

O deputado salientou que o Governo Regional assumiu esse compromisso e, neste momento, decorre o concurso público, devendo as obras iniciarem-se durante o verão.

Trata-se, segundo Nuno Maciel, de um investimento totalmente assegurado pelo Governo Regional, na ordem de um milhão e 300 mil euros, que vai dotar o espaço atual de melhores condições tanto para os profissionais que ali trabalham tanto para o atendimento dos utentes.

Um investimento em Saúde que se junta a outros no concelho, como é o caso da beneficiação do Centro de Saúde da Calheta e das obras que vão arrancar na Santa Casa da Misericórdia, além de outras obras na área de Proteção Civil e que, conforme salientou o deputado, no seu conjunto, somam mais de oito milhões de euros.

Uma realidade que denota, de acordo com Nuno Maciel, quais “são as prioridades do Governo Regional para o concelho da Calheta e para a sua população”.