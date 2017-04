Controlos sistemáticos a cidadãos UE que atravessem as fronteiras externas do espaço comunitário

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras informa que o Regulamento (EU) 2017/458 do Parlamento Europeu e do Conselho, datado de 15 março 2017, que entrou em vigor no dia 7 abril 2017, determina que sejam realizados, em todos os postos de fronteira, controlos documentais sistemáticos a passageiros da União Europeia e respetivos familiares, sendo aplicável a todas as fronteiras externas áreas, marítimas e terrestres, tanto à entrada como à saída do espaço da UE.

