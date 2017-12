Detenção por Tráfico de Pessoas

Shares

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, no Aeroporto de Lisboa, um cidadão estrangeiro pela prática dos crimes Tráfico de Pessoas e de Associação de Auxílio à Imigração Ilegal.

O cidadão, de nacionalidade estrangeira, foi detetado aquando do controlo de fronteira à chegada de um voo proveniente de Casablanca. O individuo encontrava-se acompanhado de três mulheres de nacionalidade estrangeira, com o intuito de as introduzir em França e na Alemanha, para aí serem exploradas laboral e sexualmente. As vítimas encontravam-se em situação de excecional vulnerabilidade, em razão da sua situação socioeconómica e escolar e pelo facto de não falarem as línguas dos países de destino.

O cidadão foi detido e constituído arguido pela prática dos crimes Tráfico de Pessoas e de Associação de Auxílio à Imigração Ilegal e presente às autoridades judiciais para aplicação das medidas de coação, tendo-lhe sido aplicada a medida mais gravosa de prisão preventiva. A investigação corre agora termos sob orientação do Ministério Público.