Hospitais proibidos de vender doces, salgados e refrigerantes

Shares

As cafetarias e bares de hospitais e centros de saúde públicos vão ser proibidos, até 30 de Junho de 2018, de vender doces, salgados e refrigerantes.

Segundo o Jornal de Notícias, os alimentos deixarão de fazer parte do menu das cafetarias do Serviço Nacional de Saúde, de acordo com um despacho publicado esta quinta-feira em Diário da República.

O Governo decidiu dar seis meses às unidades de saúde para que procedam às alterações. As alternativas a estas restrições passam por iogurtes, leite, sumos de fruta, sopas e saladas.

Após proibir a venda de alimentos com alto teor de açúcar, gordura e sal nas máquinas de venda automática de hospitais e centros de saúde, o Ministério da Saúde decidiu alargar as restrições aos bares e cafetarias. Fora das medidas ficam as cantinas.

O despacho entra em vigor esta sexta-feira.