Ministro da Cultura congratula Aires Mateus pelo Prémio Pessoa 2017

O Ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, felicita Manuel Aires Mateus, distinguido com o Prémio Pessoa 2017.

Manuel Aires Mateus, o terceiro arquiteto vencedor do Prémio Pessoa, com obra que ultrapassa fronteiras, afirmou-se desde há muito como um nome incontornável na arquitetura portuguesa.

A arquitetura de Manuel Aires Mateus, usando um traço contemporâneo e inovador, garante, de modo harmonioso, a ausência de ruturas nos espaços construídos.

O Prémio Pessoa visa distinguir anualmente uma personalidade portuguesa que, durante esse período e na sequência de atividade anterior, tenha uma intervenção particularmente relevante e inovadora na vida artística, literária ou científica do País.

Esta é a 31.ª edição do Prémio Pessoa, iniciativa conjunta do jornal Expresso e da Caixa Geral de Depósitos.