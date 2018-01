Quinto encontro anual do Centro de Química da Madeira

Shares

O Centro de Química da Madeira (CQM), unidade de investigação apoiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e pela ARDITI e sediada na Universidade da Madeira, vai realizar, de 1 a 3 de fevereiro, o seu 5º Encontro Anual.

O evento acontece no Auditório do Colégio dos Jesuítas, e vai contar com a participação dos investigadores do CQM, que irão apresentar publicamente os resultados obtidos durante o ano de 2017. Em discussão vão estar trabalhos relacionados com a Química agroalimentar, os produtos naturais, incluindo os de origem marinha e os nanomateriais para aplicações biomédicas. O encontro conta com o apoio de várias empresas e, mediante inscrição prévia, está aberto ao público em geral.

Os interessados em apresentar propostas para comunicação oral nos tópicos indicados devem submeter os resumos, em modelo próprio, até ao dia 14 de janeiro. As inscrições decorrem até 28 de janeiro, através do endereço http://bit.ly/2E7vUEd.