JP Funchal defende mudanças no apoio ao desporto

A Juventude Popular – JP do Funchal homenageou, no passado sábado, dia 6 de janeiro, o crescimento do Clube de Futebol Carvalheiro dos últimos anos. A visita a este clube faz parte de uma iniciativa que decorrerá ao longo deste ano com o nome “O melhor que o Funchal tem” que pretende destacar o mérito que instituições, pessoas e empresas que se destacam na cidade do Funchal pelo seu contributo para o crescimento e desenvolvimento da cidade.

Tiago Correia, porta-voz da JP Funchal nesta iniciativa, defende a escolha deste clube pelo crescimento exponencial do número de atletas do clube passando de 35 no inicio do trabalho da actual direcção para cerca de 400 atletas, pelo também crescimento exponencial de sócios que cresceu de 300 para 800 no mesmo período e pela aposta diversificada do Carvalheiro em diversas modalidades, sendo até um enorme impulsionador em diversas modalidades que antes não tinham forte representação regional.

A JP Funchal usou também o momento para propor uma alteração orgânica e legislativa no apoio do Governo Regional aos clubes desportivos. Actualmente existe um desfasamento temporal de 3 épocas desportivas entre os resultados obtidos e o apoio governamental. Este desfasamento não premeia o mérito, porque obriga a que os clubes tenham que esperar 3 épocas até serem premiados pelo seu crescimento e pelo contrário até premeia quem tem menos mérito. Assim sendo, tendo em conta que com as novas plataformas informáticas é possível no final de uma época desportiva já ter os indicadores necessários para o cálculo do apoio correspondente a cada clube, a JP Funchal defende que os apoios atribuídos pelo Governo Regional devem ter em conta os indicadores de resultados desportivos da época imediatamente anterior. Esta alteração é um enorme incentivo para o crescimento sustentado dos clubes e para a promoção da prática desportiva na região e como reduz o risco para os clubes na aposta em novas modalidades desportivas permite aumentar a diversificação das modalidades praticadas na Região.