Orquestra Clássica tem “papel fundamental” na formação dos jovens

Shares

O Grupo Parlamentar do PSD reuniu-se com a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA), responsável pela Orquestra Clássica da Madeira (OCM), com vista a conhecer as suas aspirações, mas também o trabalho que tem exercido regularmente na nossa Região. “A Orquestra Clássica da Madeira tem cada vez mais ganhado visibilidade e respeito, graças ao profissionalismo dos seus músicos e à sua boa gestão artística e administrativa”, sublinhou a deputada Rubina Leal, sublinhando que esta instituição é também, e “sem dúvida, um cartaz turístico da nossa Região, mas é, sobretudo, um espaço de formação dos nossos jovens, dos nossos músicos e da nossa população em geral”. “É por isso que este grupo parlamentar do PSD congratula-se com o trabalho excelente que tem sido feito nesta Região”, salientou Leal, acrescentando que “essa realidade tem possibilitado à nossa população e àqueles que nos visitam usufruírem da qualidade que é oferecida pela Orquestra Clássica”.