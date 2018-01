Madrid na Rota da Go Foodies World Tour

Shares

Depois de um primeiro evento de lançamento realizado nos Açores, com o menu 5 Algas 5 Cientistas 5 Pratos, a Go Foodies World Tourprossegue a sua rota com uma primeira paragem internacional.

A cidade escolhida foi a capital espanhola, nos dias 22, 23 e 24 de Janeiro – data da realização daquele que é um dos eventos gastronómicos de maior importância do país vizinho, o Madrid Fusión (e que conta com a participação de conceituados chefs portugueses).

Alinhada com este certame gastronómico de impacto não só europeu como mundial, a Go Foodies World Tour vai instalar-se norestaurante M29 (o restaurante do Hotel Miguel Angel by BlueBay) para apresentar 3 jantares, nos três dias acima indicados, com um menu criado por Nuno Nobre em parceria com o premiado chef Manuel Prats que foi um dos chefs internacionais convidados na 1ª edição do Festival do Ouriço-do-Mar, realizado na Ericeira.

Serão 5 pratos protagonizados pelo ouriço-do-mar e o seu principal alimento, as algas. A harmonização vínica ficará a cargo do produtor português Joaquim Arnaud e Quinta dos Plátanos. Além da excelência de um menu totalmente dedicado ao mar – tema central desta Go Foodies World Tour – os jantares terão um acompanhamento científico em parceira com a Algae4us para uma maior consciencialização da crescente importância das algas à mesa e do respeito que um produto tão nobre como o ouriço-do-mar merece – tema que será certamente aprofundado na 4ª edição do Festival do Ouriço-do-Mar, a realizar na Ericeira em Março de 2018, e que conta também com a organização e expertise da Nuno Nobre Consultoria.

Um encontro de saberes e sabores, ingredientes e savoir faire que pretende aproximar cada vez mais, gastronómica e culturalmente, dois países que partilham muito mais que uma península.