Mazda e Toyota elegem o Estado de Alabama para uma nova fábrica a construir nos EUA

Kay Ivey, Governadora do Estado do Alabama (EUA), e Tommy Battle, Prefeito de Huntsville, juntaram-se ontem aos líderes da Mazda e da Toyota no anúncio de que os construtores escolheram a localidade de Huntsville, no Alabama, como o local da sua futura fábrica em regime de joint venture.

A nova fábrica terá capacidade para produzir 300.000 veículos por ano, divididos uniformemente entre duas linhas para que cada empresa possa produzir os seus modelos: um futuro crossover que a Mazda irá introduzir no mercado norte-americano e o Toyota Corolla.

A joint venture representa um investimento de 1.600 milhões de dólares, valor que a Mazda e a Toyota planeiam fazer com contribuições de financiamento idênticas. O local escolhido para a

nova fábrica é Huntsville, a aproximadamente 22,5 km da fábrica da Toyota em Alabama (Toyota Motor Manufacturing, Alabama, Inc.), nela prevendo-se a criação de até 4.000 postos de trabalho, sendo que a produção deverá arrancar em 2021.

“A parceria entre a Mazda e Toyota irá expandir a inovadora capacidade de fabrico automóvel no Alabama”, referiu a Governadora Kay Ivey. “A decisão de localizar esta nova infraestrutura em

Huntsville é um atestado à talentosa força de trabalho presente no nosso Estado. Estamos orgulhosos com esta parceria que coloca o Alabama na vanguarda da tecnologia nesta indústria global tão dinâmica.”

“Com esse anúncio, o nosso mundo muda do dia para a noite,” disse Tommy Battle, Prefeito de Huntsville. “A Mazda e a Toyota, duas das mais inovadoras produtoras de automóveis do mundo, criaram um projeto de futuro que irá proporcionar empregos ao longo das próximas décadas em Huntsville e no Alabama. Coloca o Alabama no topo como líder de uma indústria que produzirá a próxima geração de automóveis que a nossa nação irá conduzir.”

Masamichi Kogai, Presidente e CEO da Mazda Motor Corporation, e Akio Toyoda, Presidente da Toyota Motor Corporation, juntaram-se a Kay Ivey e a Mayor Battle neste anúncio.

Para a Mazda, a fábrica surge na sequência de um ano muito significativo que marcará o início do segundo século das suas operações e da segunda metade de um século de vendas nos EUA.

A Mazda amplia, assim, o seu compromisso para com o mercado dos EUA e irá concentrar os esforços em termos de produção e aumentar as vendas no país.

“A Mazda faz automóveis com uma visão clara de como queremos inspirar as pessoas, contribuir para a sociedade e ajudar a preservar a beleza da Terra. Ao produzir esses automóveis aqui no

Alabama, esperamos que, ao longo do tempo, a nossa fábrica possa vir a ocupar um lugar especial nos corações dos nossos colaboradores e da comunidade local. Ao fazer desta fábrica uma parte vibrante dessa comunidade, esperamos trabalhar, aprender e crescer junto com o povo do Alabama e de Huntsville,”, referiu Masamichi Kogai.

Para a Toyota, esta fábrica em regime de joint-venture traduzir-se-à na sua 11ª instalação fabril nos EUA e representa novo compromisso para com o país, num reforço adicional ao investimento de 10.000 milhões de dólares, a fazer ao longo de 5 anos, anunciado em Janeiro de 2017.

“O nosso investimento para implantar uma nova fábrica de montagem de veículos com a Mazda baseia-se no forte sucesso que temos registado no Alabama, onde produzimos motores para o mercado norte-americano,” comentou Akio Toyoda.

“A partir de 2021, estou confiante que iremos contar com uma fábrica altamente competitiva, reunindo a experiência da Toyota e da Mazda, bem como a excelente mão-de-obra do Alabama. Estamos empenhados em ser outra empresa na cidade de Huntsville e no Estado do Alabama, uma nova casa para a Toyota e para a Mazda”

O Estado do Alabama é o quinto maior produtor de automóveis e veículos comerciais ligeiros dos EUA, contando com uma forte presença no fabrico automóvel, incluindo a fábrica de motores da

Toyota em Huntsville, onde a marca emprega uma equipa de 1.400 elementos. Com mais de 150 fornecedores automóveis de 1º e 2º Nível nesse Estado, bem como outros construtores, o Alabama é responsável por cerca de 57.000 empregos na indústria automóvel.

Ao longo dos próximos meses, após a obtenção das necessárias aprovações e autorizações por parte das agências de antitrust, a nova joint venture será formalmente criada, seguindo-se os preparativos de construção de uma unidade que arrancará, em termos de produção, em 2021.