Resgate de passageiro do navio ”AIDABLUE”

Shares

A Marinha, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) em coordenação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), em articulação com a Força Aérea Portuguesa (FAP) e com o Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC IP-RAM), coordenou, hoje, dia 11 de janeiro de 2018, uma operação de resgate médico de um passageiro de 50 anos de idade de nacionalidade alemã, que se encontrava a bordo do navio de passageiros “AIDABLU” de bandeira italiana, a navegar a cerca de 74 milhas (137 km) a sul da Ilha da Madeira.

O alerta foi recebido no MRSC Funchal cerca das 12h25 que desencadeou os procedimentos visando a necessidade de evacuação médica junto do INEM – Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar), tendo sido decidido que em face do quadro clínico a evacuação médica seria efetuada por via aérea, com embarque da EMIR ativada pelo SRPC IP-RAM.

Para proceder ao resgate foi accionado o helicóptero EH-101 do Destacamento Aéreo da Madeira da FAP de Porto Santo, tendo o tripulante sido desembarcado no aeroporto da Madeira pelas 15h12, onde era aguardado por uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz, previamente ativada pelo SRPC IP-RAM através do MRSC Funchal, tendo sido posteriormente transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal. O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.